FETÖ'nün yurtdışı okullarında “hileli satış“ oyunu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) maddi gelir elde etmek için Amerikan, Alman ya da İngiliz şirketlerini kullanma yoluna giderek Afrika ve bazı Avrupa ülkelerindeki okullarında sahte satışa başvurduğu ortaya çıktı.

Türkiye’den Maarif Vakfı temsilcileri ile diplomatik kaynaklar, hileli satışların yapıldığı ülkelerde üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. KKTC ile görüşmeler de gündemde.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün Afrika ve bazı Avrupa ülkelerindeki okullarında Amerikan, Alman ya da İngiliz şirketler üzerinden ya da başka ülke vatandaşlarının üzerine devir yapmak suretiyle hileli satış yaptığı belirlendi. Bu tespit ilk olarak Bosna-Hersek'teki FETÖ ile bağlantılı bir şirket için yapıldı.

Hileli satışa teşebbüs eden FETÖ okullarının ağırlıklı olarak Çad, Senegal, Burkina Faso gibi ülkelerde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Satışı yapılan okulların hukuki belgelerinde bazı ülkelere ait şirket ya da şahıslar üzerine göründüğü ancak gerçekte FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edildi. FETÖ'nün bu yolla maddi gelir elde etmek için Amerikan, Alman ya da İngiliz şirketlerini "kullanma" yoluna başvurduğu ifade edildi.

Bunun üzerine Maarif Vakfı temsilcileri ile diplomatik kaynaklar, hileli satışların yapıldığı ülkelerde üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu okulların Türkiye ile ilgili ülke arasında güven kaybına neden olabileceği, terör örgütüne hizmet ettiği yönünde bilgilendirmeler yapılırken, bu okulların bulunduğu ülke tarafından devletleştirilmesi ya da Maarif Vakfına devredilmesi önerildi.

Vakfın, FETÖ'ye ait okulların devri konusunda mutabakat sağladığı ülkeler Senegal, Moritanya, Çad, Gabon, Sao Tome, Burkina Faso, Pakistan ve Afganistan oldu.

Vakıf, Bosna Hersek, Hindistan, Arnavutluk, Tayland, Kamboçya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avustralya, Danimarka, Kuzey Irak, Moldova, Suudi Arabistan, Singapur, Malezya, Fransa, Almanya, Romanya, Sudan olmak üzere toplam 17 ülke ile görüşmelerini devam ettiriyor.

Maarif Vakfının yakın gelecekte ziyaret etmeyi planladığı 21 ülke ise şunlar:

"Angola, Azerbaycan, Benin, Cibuti, Ekvator Ginesi, Fas, Gambia, Gürcistan, Japonya, Kamerun, Karadağ, Lübnan, Mali, Moğolistan, Ruanda, Sudan, Tanzanya, Tunus, Etiyopya, Uganda ve Ürdün."

YILDA 20 ÜLKEDE EĞİTİM KURUMU AÇILACAK

Vakfın yakın zamanda Bosna Hersek'te ve Avustralya'da bir Türk okulu kurma hazırlıklarının sürdüğü, bu çerçevede, yılda ortalama 20 ülkede eğitim kurumu açılacağı öğrenildi.

Vakfın çalışmaları kapsamında Türk öğrencilerinin yoğun olarak eğitim gördüğü ülkelerde yüksek öğretim kız ve erkek öğrenci yurtları da hizmete girecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşların çocukları için eğitim ve rehabilitasyon programları uygulanacak.

Son verilere göre, Avustralya kıtasında FETÖ'ye ait 15, Amerika kıtasında 9 ülkede 150, Afrika kıtasında 36 ülkede 106, Avrupa'da 35 ülkede 175, Asya'da 32 ülkede 242 olmak üzere toplam 113 ülkede toplam 688 okul bulunuyor.