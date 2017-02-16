“Fikir Tarlası”nda 3 projeye destek

Kuzey Kıbrıs’tan tüm dünyaya yayılacak yeni fikirler, yazılımlar ve teknoloji alanında yaratıcı girişimler için ilk önemli adım atıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Bilişim Derneği’nin birlikte organize ettiği “Fikir Tarlası”nda 3 proje destek almaya hak kazandı.

Umut Tekgüç’ün “Swaplib”, Ayşe Nur Aydın’ın “Kan Kardeş” ve Berkem Çınar’ın “Wordy's Word” projelerine, hayata geçirilmesi için farklı seviyelerde maddi ve bilişim teknolojisi desteği sağlanacaktır.

İlk yıl, yoğun katılım

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Bilişim Derneği’nin açıkladığı “Fikir Tarlası” projesi, ilk yılında yoğun ilgi gördü.

91 projenin başvurduğu “Fikir Tarlası”nda ön eleme sonrasında 13 proje ön sunuma davet edildi.

“Değerlendirme Kurulu”nun karşısına çıkan yeni ve yaratıcı fikirler arasından 3 projenin desteklenmesi kararlaştırıldı.

Yüz yüze görüşmeler sonucunda Umut Tekgüç’ün “Swaplib”, Ayşe Nur Aydın’ın “Kan Kardeş” ve Berkem Çınar’ın “Wordy's Word” projelerine farklı seviyelerde destek kararı verildi.

Dünyaya açılmak için geri sayım

Dünya yazılım pazarında yer almak heyecanıyla “Fikir Tarlası”na başvuran proje sahipleri, şimdi yeni bir sürece adım attı.

“Büyük hayalleri olan ancak bunları gerçekleştirecek tüm birleşenlere sahip olmayan girişimcilere destek vermeyi” hedefleyen “Fikir Tarlası”nda dünyaya açılmak için geri sayım başladı.

‘Fikir Tarlası’ projesinde Seçici Kurul tarafından uygun görülen projelere 100 bin liraya kadar maddi ve bunun yanı sıra bilgi, deneyim ve teknoloji altyapısı desteği sağlanacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Bilişim Derneği’nin ortaklaşa hayata geçirdiği “Fikir Tarlası” isimli projenin tanıtımı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılımıyla geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yapılmış; proje, üniversitelerde düzenlenen etkinliklerle de tanıtılmıştı.

Projeye yapılan 91 başvuru değerlendirilmiş, 13 fikir sunuma davet edilmişti. En son değerlendirme sonucunda ise 3 projenin desteklenmesi kararı verildi.