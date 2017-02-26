“Fikir Tarlası”nda seçilen projelere yol haritası

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Bilişim Derneği’nin birlikte organize ettiği “Fikir Tarlası”nda destek görmeye hak kazanan 3 proje için yol haritası belirlendi.

Farklı seviyelerde maddi ve bilişim teknolojisi desteği sağlanacak Umut Tekgüç’ün “Swaplib”, Ayşe Nur Aydın’ın “Kan Kardeş” ve Berkem Çınar’ın “Wordy's Word” projeleri için yol haritası belirlemek amacıyla ilk toplantı yapıldı.

Kuzey Kıbrıs’tan tüm dünyaya yayılacak yeni fikirler, yazılımlar ve teknoloji alanında yaratıcı girişimler için atılacak adımların değerlendirildiği toplantıda, projeler de yeniden ele alındı.

“Benzerlerini görmek mutlu ediyor”

“Fikir Tarlası”nda katkı verilecek projeler için düğmeye basarken, toplantıda Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Bilişim Derneği temsilcileri kazananları bir kez daha tebrik etti, başarılar diledi.

Projeye tüm toplum kesimleri, üniversiteler ve profesyonellerin ilk günden itibaren sahip çıktığını belirten yetkililer, katılımdan son derece mutlu olduklarını belirttiler.

“Fikir Tarlası”nın kamuoyunda önemli bir heyecan yarattığını vurgulayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Bilişim Derneği temsilcileri, bu organizasyonun örnek olduğunu, benzeri yarışmaların da gündeme gelmeye başladığını anımsattı.

“Pek çok önemli fikir ve yaratıcı proje arasından seçim yapmak kolay olmadı” diyen juri üyeleri, Kuzey Kıbrıs’tan dünyaya yayılacak fikirlere yürekten inandıklarını belirttiler.

Proje sahiplerinin heyecanlı bekleyişi

“Fikir Tarlası”nda desteklenmesi kararlaştırılan 3 projenin sahipleri Umut Tekgüç, Ayşe Nur Aydın ve Berkem Çınar da duydukları memnuniyeti dile getirirken, buna vesile olanlara teşekkür etti. Proje sahipleri, bu fırsat sayesinde bilişim ve teknoloji alanında gerek ticari, gerekse sosyal sorumluluk anlamında fark yaratacaklarına inandıklarını belirttiler.

Yol haritası belirlenen toplantıda, projelere yönelik ekipler kurulması ve çalışmaların ihtiyaçlara paralel sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Açıklandığı günden itibaren yoğun ilgi gören “Fikir Tarlası” projesine 91 proje başvurmuştu.