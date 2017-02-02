“Fikir Tarlası”nda sona doğru

Kuzey Kıbrıs’tan tüm dünyaya yayılacak yeni fikirler, yazılımlar ve teknoloji alanında yaratıcı girişimleri ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan “Fikir Tarlası” projesinde sona geliniyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Bilişim Derneği’nin “Fikir Tarlası” projesinde ön elemenin ardından bu kez sunumlar yapıldı.

91 projenin değerlendirildiği ön eleme sonrasında sunuma davet edilen 13 yaratıcı ve özgün fikir “Değerlendirme Kurulu”nun karşısına çıktı, birbirinden yaratıcı projelerini sundu.

Son adım

Dünya yazılım pazarında yer almak heyecanıyla “Fikir Tarlası”na başvuran proje sahipleri, Kıbrıs Türk Sanayi Odası merkezindeki sunumda hayallerini anlattı.

“Büyük hayalleri olan ancak gerçekleştirecek imkanları olmayan girişimcilere destek vermeyi” hedefleyen projede, Seçici Kurul, sunumların değerlendirilmesinin ardından yarışmayı kazanan ve uygulanması için desteklenecek projeleri açıklayacak.

Düzenlenecek tören ile başarılı projeler kamuoyu ile de paylaşılacak.

‘Fikir Tarlası’ projesinde Seçici Kurul tarafından uygun görülen projelere 100 bin liraya kadar maddi destek; ayrıca maddi desteğin yanı sıra bilgi, deneyim ve altyapı paylaşımı katkısı da sağlanacak.

Kimler sunum yaptı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Bilişim Derneği’nden oluşan Seçici Kurul tarafından sunuma davet edilen isimler ve projeleri şöyle açıkladı:

Yiğit Aslan Farmland ve Ozan Özfırat “Akıllı Sağlık Sistemleri”, Umut Tekgüç “Takas Kütüphanesi”, Umut Tekgüç “Kampanya Fırsatları ve Kampanya Kapma Çılgınlığı”, Duygu Çelik Ertuğrul “Pediatrisk Hasta Takip & Konsültasyon Sağlık Sistemi ve Giyilebilir Hasta Takip Cihazı”, Evren Bulancak “Lost Found”, Hüseyin Özdemir “Gözlük uygulaması ve mürekkepsiz yazıcı”, Mutlu Benmutlu “MQTT Tabanlı IOT Sistemleri”, Ayşe Nur Aydın “Kan Kardeş Projesi”, Berkem Çıkar “Wordy’s World”, “Houssem Belloum Sustainable Activity/ Advertising Database & APP”.

91 başvuru

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Bilişim Derneği’nin ortaklaşa hayata geçirdiği “Fikir Tarlası” isimli projenin tanıtımı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılımıyla geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yapılmış; proje, üniversitelerde düzenlenen etkinliklerle de tanıtılmıştı.

Projeye yapılan 91 başvuru değerlendirilmiş, 13 fikir sunuma davet edilmişti.