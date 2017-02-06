Fikret Orman: "Süt Kupası sonuçta"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'ye Vodafone Arena'da 1-0 mağlup olarak elenen Beşiktaş'ta başkan Orman karşılaşmanın Fenerbahçe ile oynadıkları için önemli olduğunu belirterek, "Bizim için çok önemli bir maç değildi ancak Fenerbahçe ile oynadığımız için önemli oldu. Bizim için pek de abartılacak bir şey değil, süt kupası sonuçta. Biz ligde lider olarak devam ediyoruz. Şampiyonluğu alacağız, kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Üçüncü yıldızı takacaklarını iddia eden siyah-beyazlı kulübün başkanı, şöyle devam etti:

"Beşiktaş ile Fenerbahçe ilk kez maç yapmıyor. İlk defa da kazanıp kaybettiğimiz bir maç değil. İnsanlar üzülüyorlar ama Fenerbahçe ile oynadığımız için üzülüyorlar. Şu maç başka bir takımla oynasak o kadar önemli değildi. Önümüze bakıyoruz, biz lideriz. Allah'ın izniyle de üçüncü yıldızı takacağız."

Fikret Orman kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Tosic ile ilgili olarak, "Tosic takımı 10 kişi bıraktı ve bu da doğru bir hareket değildi. Biz kendimize bakacağız. Hakemin performansı da düşüktü. Çok gergin bir maçtı." yorumunda bulundu.

Maçta gereksiz bir gerginliğin yaşandığını vurgulayan Orman, "Demeçler ve her şey maçı çok gerdi. Futbol sahada oynanan bir oyun ve yöneticilerin bunu germesi doğru değil. Oyuncular da gerildi ve gereksiz bir gerginlik oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA