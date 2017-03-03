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Fileleftheros: "Müzakereleri etkileyecek olumsuz gelişme"

Fileleftheros: "Müzakereleri etkileyecek olumsuz gelişme"

Cumhuriyet Meclisi’ne dün CTP’nin hükümet aleyhine güvensizlik önergesi vermesi ile müzakereleri etkileyecek olumsuz gelişmelerin Akıncı’nın söylediği gibi, 2018’deki başkanlık seçimleri nedeniyle Rum tarafında değil KKTC’de cereyan etti.

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Fileleftheros, Cumhuriyet Meclisi’ne dün CTP’nin hükümet aleyhine güvensizlik önergesi vermesi ile müzakereleri etkileyecek olumsuz gelişmelerin Cumhurbaşkanı Akıncı’nın söylediği gibi, 2018’deki başkanlık seçimleri nedeniyle Rum tarafında değil KKTC’de cereyan ettiğini öne sürdü.

Haberi “İşgal Bölgelerinde Kargaşa… Eide Müzakerelerdeki Kriz Görüntüsüyle Görüşmelerine Bugün Başlıyor”  başlığıyla manşete çeken gazete, geçen dönemde, 2018’deki Rum başkanlık seçimleri nedeniyle Kıbrıs sorununda olumsuz gelişmeler olacağı mesajını vermek için “suni bir görüntü yaratmaya çalışmakla” suçladığı Cumhurbaşkanı Akıncı’nın şimdi KKTC’de dün oluşan durumu yönetmesi gerekeceğini yazdı.

Gazete “bu gelişmeler, Akıncı’nın, sorumluluğu Rum tarafına kalacak umuduyla müzakereleri çıkmaza sürüklemek için kullandığı bütün bahaneleri elinden alıyor. Akıncı geçen dönem boyunca meclisin Enosis Plebisiti ile ilgili kararını, müzakerelerin kesilmesi sorumluluğunu Başkan Anastasiadis’e yüklemek için kullandı” iddiasını da ortaya attı.

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