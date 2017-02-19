Filipinler'de bin 858 çocuk asker serbest bırakıldı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Filipinler'de Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin (MİKC) bünyesindeki çocuk askerleri serbest bıraktığını açıkladı.

UNICEF Filipinler'den yapılan açıklamada, 2009 ve 2013'te BM'nin ilgili kurumlarıyla imzalanan eylem planı çerçevesinde, MİKC'nin "kendi saflarında çocukları askere almaya ve kullanmaya son vereceğini" taahhüt ettiği hatırlatıldı.

Yardım fonunun temsilcisi Lotta Sylwander, MİKC'nin bugüne kadar bin 858 çocuk askeri serbest bıraktığını, bu çocukların hükümetten ve hükümete bağlı kuruluşlardan sağlık, eğitim ve koruma amaçlı destek alacağını belirtti.

UNICEF'in açıklamasında ayrıca çocuk askerlerin serbest bırakılması sürecinin mart ayına kadar devam edeceği aktarıldı.