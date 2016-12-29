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Filipinler'de bombalı saldırı: 33 yaralı

Filipinler'de bombalı saldırı: 33 yaralı

Filipinler'in Leyte eyaletinde, alışveriş şenliği sırasında meydana gelen patlamada 33 kişi yaralandı.

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Filipinler'in Leyte eyaletinde, alışveriş şenliği sırasında meydana gelen patlamada 33 kişi yaralandı.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Leyte eyaletinin Hilongos bölgesinde meydana gelen bombalı saldırıda 33 kişi yaralandı.

Dün akşam saatlerinde yıl sonu alışveriş şenliği sırasında meydana gelen patlamada ölen olmadığı bildirildi.

Saldırı henüz herhangi bir grup tarafından üstlenilmezken, yılbaşı etkinlikleri dolayısıyla Güney Asya ülkelerinde sıkı güvenlik tedbirleri alınıyor.

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