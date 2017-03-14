Filipinler'de isyancılara hava operasyonu

Filipinler'in güneyindeki barış görüşmelerine karşı çıkan Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları'na (BİÖS) yönelik hava operasyonunda 10 isyancı öldürüldü.

6. Piyade Sözcüsü Albay Ervin Encina, yaptığı yazılı açıklamada, Mindanao Adası'ndaki Maguindanao kentinde iki gün süren hava operasyonunda 10 BİÖS üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Encina, "Operasyonda aynı zamanda çok sayıda BİÖS üyesi yaralandı ve bölgedeki çatışmalar nedeniyle 300 aile evini terk etmek zorunda kaldı." ifadesini kullandı.

Operasyonun, Kumander Bungos olarak tanınan bir BİÖS lideri ile Andavit ve Tee köylerinde karargah kuran üç yabancı teröristi hedef aldığı kaydedildi.

Filipinler'de yaklaşık 40 yıl süren, 120 bin kişinin ölümüne neden olan ayrılıkçı hareketin ardından taraflar arasında 27 Mart 2014'te Müslümanların çoğunlukta olduğu Mindanao’ya özerklik veren Bangsamoro Barış Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmanın imzalanmasıyla bölgeye kalıcı barış getirmesi öngörülen Bangsamoro Temel Yasası'nın nihai taslağı geçen yıl eylülde Filipinler Kongresi’ne sunulmuştu.

Kuruculuğunu Umbra Kato'nun yaptığı BİÖS, 2008 yılında Mindanao'da saldırılar düzenlemeye başladı. Bangsamoro Barış Anlaşması'na karşı çıkan BİÖS, Filipinler hükümeti ile barış anlaşması imzalayan Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nden (MİKC) ayrı hareket ediyor ve barış sürecini baltalamayı amaçlıyor.