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Filipinlerde uyuşturuculara af yok: 8 ölü

Filipinlerde uyuşturuculara af yok: 8 ölü

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele politikası çerçevesinde yürütülen operasyonlarda 8 kişi öldürüldü.

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Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele politikası çerçevesinde yürütülen operasyonlarda 8 kişi öldürüldü.

Kıdemli Polis Amiri Romeo M. Caramat Jr, yaptığı açıklamada, polisin uyuşturucu operasyonlarına yeniden katılmasına izin verilmesinin ardından Bulacan kentinde 19 yere baskın düzenlendiğini belirtti.

Baskınlar sırasında polise ateş açıldığını söyleyen Caramat, güvenlik güçleri ile uyuşturucu şüphelileri arasında çıkan silahlı çatışmalarda 8 şüphelinin öldürüldüğünü ve 21 şüphelinin de gözaltına alındığını ifade etti.

Caramat, öldürülen şüphelilerin çoğunun yasa dışı uyuşturucu bağlantısı olduğunu söyledi.

Duterte, Güney Koreli bir iş adamının öldürülmesine narkotik polislerin adının karışmasının ardından polisin uyuşturucu operasyonu yürütmesini yasaklamıştı.

Devlet başkanlığı koltuğuna geçen yıl 30 Haziran'da oturan Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Rodrigo Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermesi sonucu binlerce şüpheli, güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

Ülkedeki uyuşturucu sorunuyla mücadele çerçevesinde ilgili kişilerin "katledilmesi" gerektiğini savunan Duterte, "Hitler, 3 milyon Yahudi'yi katletti. Filipinler'de 3 milyon uyuşturucu bağımlısı var.

Ben de bunları katletmekten mutlu olacağım. Hitler'in kurbanları masum kişilerdi. Benim hedefimdekiler ise suçlular. Bunlardan kurtulmak, ülkemdeki uyuşturucu sorununa son verecek ve gelecek nesilleri bu beladan kurtaracak." ifadelerini kullanmıştı.

Duterte hükümeti, Filipinli ve yabancı insan hakları örgütleri tarafından sert bir dille eleştiriliyor. Bu örgütler, Filipinler hükümetinin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

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