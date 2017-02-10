Filistin'in diplomatik misyon sayısı İsrail'inkinden fazla

Filistin'in büyükelçilik ve konsoloslukları başta olmak üzere yurt dışındaki diplomatik misyon sayısının, İsrail'in yurt dışındaki diplomatik misyon sayısından daha fazla olduğu bildirildi.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, Filistin yurt dışında 95 diplomatik misyonla temsil edilirken, Tel Aviv’in buna karşılık 78 diplomatik misyonla temsil edildiği kaydedildi.

Haberde ayrıca, Filistin’de 103 ülkenin temsilciliğinin bulunduğu belirtilirken, İsrail’de ise 102 devletin temsil edildiği aktarıldı.

Öte yandan, İsrail’in Haaretz gazetesi de İsrail’in Dublin Büyükelçisi Zeev Boker’in, İrlanda’nın yakında Filistin’i tanıyacağını ifade eden sözlerine dikkati çekmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 2012’de Filistin Devleti’ni tanımış ve Filistin’i BM’de gözlemci devlet statüsüne kabul etmişti.

Filistin Dışişleri Bakanlığının istatistiklerine göre, en son İsveç ve Vatikan’ın tanımasıyla Filistin’i devlet olarak tanıyan devlet sayısı 135’e çıktı.