Filistinli berberden ateşli tıraş

Gazze'de mülteci kampında çalışan Filistinli berber Ramadan Edvan, müşterilerinin saçlarına sıradışı şekilde fön çekiyor. Berber, fön çekmek için ateş kulllanıyor.

Gazze'de mülteci kampında çalışan Filistinli berber Ramadan Edvan, müşterilerinin saçlarına sıradışı şekilde fön çekiyor. Berber, fön çekmek için ateş kulllanıyor.

The Sun'ın haberine göre önce müşterinin saçına kolay tutuşabilen bir sıvı süren berber, bu sıvıyı tutuşturduktan sonra fön çekiyor.

Gazzeli berberlerin sıkça ateş kullandığını belirten Edvan, "Bu, burun ve kulaklardaki kılları almak için uzun süredir kullandığımız bir yöntem. Zaman içinde deneyimlerimizi geliştirdik" dedi.

Genç berber, bu ilginç tekniğin vücutta kan dolaşımını düzenlediğini savunuyor.