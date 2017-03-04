Fillon'u destekleyenlerin sayısı azalıyor

Fransa’da, Bağımsız ve Demokratlar Birliği Partisi (UDI), cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez sağın adayı olan François Fillon'dan desteğini çektiğini açıkladı.

UDI Başkanı Jean-Christophe Lagarde, BFM televizyon kanalına yaptığı açıklamada, partisinin, hakkında yolsuzluk yapmaktan soruşturma açılan Cumhuriyetçilerin adayı Fillon’u desteklemekten artık vazgeçtiğini söyledi.

Lagarde, "Durum çok basit, François Hollande’ın beş yıllık iktidarından sonra bizim bir nöbet değişikliğine ihtiyacımız var. Biz bunu bir program ve seçim anlaşmasıyla ittifak içinde bulunduğumuz Cumhuriyetçilerle birlikte yapmak istedik. Bu ittifak Fransa için gerekliydi. Yine Cumhuriyetçilerle ittifaka devam etmek istiyoruz. Ancak Fillon’un adaylığı bunu mümkün kılmıyor." dedi.

Fillon’un adaylığı sürdürmesi halinde seçim yenilgisinin kaçınılmaz olduğu uyarasında bulunan UDI Başkanı, ittifaka hala sıcak baktıkları Cumhuriyetçilere en kısa zamanda yeni bir aday çıkarmaları çağrısında bulundu.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken merkez sağın adayı François Fillon'a verilen destek, yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle azalıyor.

Çok sayıda parlamenter ve belediye başkanı Fillon'a olan desteğini geri çekerken, son olarak Fillon'un kampanya sözcüsü Thierry Solere bugün istifa ettiğini duyurmuştu.

Eşi ve iki çocuğunu hiç çalışmadan "danışman" sıfatıyla devletten maaş aldırmakla suçlanan Fillon'a yönelik iddialar üzerine soruşturma açan savcılık, Fillon'u 15 Mart'ta ifade vermeye çağırmıştı.

Fillon, hakkında ortaya atılan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını reddederek, adaylıktan vazgeçmeyeceğini belirtmişti.

Anketlerde daha önce nisan ve mayıs aylarında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adayı olarak gösterilen 62 yaşındaki eski Başbakan Fillon’un, söz konusu soruşturmanın ardından popülaritesi oldukça düşerken, yarışı kazanma şansı azaldı.