Film gibi soygun Gala gecesinde çaldılar

İspanya'nın başkenti Madrid'de Goya sinema ödülleri galası sırasında 30 bin euroluk mücevher çalındığı bildirildi.

Madrid'deki Auditorium otelinde 4 Şubat'ta düzenlenen ve İspanyol sinemasının ünlü isimlerini buluşturan gala gecesinde kullanılan bazı mücevherlerin otel odasından çalındığı ortaya çıktı.

Yerel basının otelin güvenlik personeline dayanarak verdikleri bilgilerde, yüzük, küpe ve kol düğmelerinden oluşan "Suarez" marka mücevherlerin gala gecesinde kullanılan elbiselerin bulunduğu otel odasında tutuldukları belirtildi.

Yerel saat ile 02.30 sıralarında sona eren galanın ardından yapılan kontrollerde yaklaşık değeri 30 bin euro olan mücevherlerin çalındığının anlaşıldığı kaydedildi.

Organizasyon yetkilileri, mücevherlerin bulunduğu otel odasının kapısında herhangi bir zorlanma olmadığını ve oda giriş kartının çok az kişide bulunduğunu söyleyip, hırsızın personelden biri olabileceğinden şüphelenildiğini, polisin oteldeki tüm güvenlik kameralarını kontrol ettiğini dile getirdiler.

Sinema dünyasında benzer hırsızlık olayları geçmişte de yaşanırken, son olarak 2013 yılında Cannes Film Festivali'nde ünlülerin kaldığı otel odalarından yaklaşık 1 milyon euro değerinde mücevherler çalınmıştı.