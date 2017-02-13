Fırat Kalkanı'nda 1 şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, saat 9:30 sıralarında IŞİD'le çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunı, üç askerin de yaralandığını açıkladı.

Fırat Kalkanı Harekâtı IŞİD'le mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyine yönelik olarak 24 Ağustos 2016'da başlatılmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de başlattığı harekâtın 173'üncü gününde şehit askerlerin sayısı 67’ye çıktı.

Son olarak 9 Şubat'ta El Bâb bölgesinde Rusya'ya ait savaş uçağının "kazaen" vurduğu açıklanan binada 3 asker şehit olmuş, 11 asker de yaralanmıştı. Yaralı askerlerden uzman çavuş Sedat Atalay da, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede Cumartesi saat 17:30 sıralarında şehit olmuştu.

Kaynak: Al Jazeera