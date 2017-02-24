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Fırat Kalkanı'nda iki şehit

Fırat Kalkanı'nda iki şehit

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab'ın güneyindeki Tadif bölgesinde IŞİD'in yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu, üç asker yaralandı.

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Türki Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 24 Şubat 2017 tarihinde saat 12:00 sularında El Bab’ın hemen güneyindeki Tadif yol kavşağı bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından yola daha önceden döşenmiş olan bir EYP’nin patlaması sonucu EYP/MAYIN keşfi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarından iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

TSK destekli ÖSO güçleri, El Bâb ilçe merkezini dün ele geçirmişti. 

Bölgede arama-tarama faaliyetleri ise sürüyor. 

Kaynak: Al Jazeera

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