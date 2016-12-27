Fırat Kalkanı’nda şehit sayısı 40’a çıktı
Fırat Kalkanı Harekâtı’nda yaralanan 2 asker tedavi gördükleri GATA'da şehit oldu. Harekâtta şehit olan asker sayısı 40’a çıktı.
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Fırat Kalkanı Harekâtı’nda yaralanan 2 asker tedavi gördükleri GATA'da şehit oldu.
TSK tarafından, 24 Ağustos'ta başlatılan harekâtta şehit olan asker sayısı 40’a çıktı.
Son olarak, Fırat Kalkanı Harekâtı'na katılan birliklerden Tatvan 10'uncu Komando Alayı'nda görevli bir sözleşmeli er, geçen hafta El Bab'da, IŞİD'in düzenlediği saldırıda ağır yaralandıktan sonra Pazartesi günü şehit olmuştu.
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