Lefkoşa17 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Yağ yakımını hızlandıran 'metabolizma canavarı' besinler
  • Bahar yorgunluğundan kurtulmak için bunları yapın
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
  • Yanlış diyet saçı dökebilir
  • Geç saatte yemek yiyip yatmayın
  • Krem peynir meme kanseri riskini artırıyor
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Fırat uçuyordu
Fırat uçuyordu

Fırat uçuyordu

128 promil alkolle direksiyon başına geçen ve aşırı sürat yapan 26 yaşındaki sürücünün kullandığı araç önce takla attı ardından dereye yuvarlandı

A+A-

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa'da dün akşam saat  19.00 sıralarında Larnaka Yolunda, aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu  meydana gelen kazada 26 yaşındaki sürücü Fuat Demirtaş hafif yaralandı.

Kaza esnasında 128 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Fırat Demirtaş yönetimindeki FS 295 plakalı otomobil aşırı sürat ve dikkatsizlik yoldan çıkarak takla atarak dereye yuvarlandı.

Kazada büyük bir şans eseri can kaybı olmazken sürücü hafif yaralandı. Polisin yaptığı alkol testinde sürücüde 128 promil alkol tespit edildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.