Fırat uçuyordu
128 promil alkolle direksiyon başına geçen ve aşırı sürat yapan 26 yaşındaki sürücünün kullandığı araç önce takla attı ardından dereye yuvarlandı
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Hüseyin Çiçek
Gazimağusa'da dün akşam saat 19.00 sıralarında Larnaka Yolunda, aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 26 yaşındaki sürücü Fuat Demirtaş hafif yaralandı.
Kaza esnasında 128 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Fırat Demirtaş yönetimindeki FS 295 plakalı otomobil aşırı sürat ve dikkatsizlik yoldan çıkarak takla atarak dereye yuvarlandı.
Kazada büyük bir şans eseri can kaybı olmazken sürücü hafif yaralandı. Polisin yaptığı alkol testinde sürücüde 128 promil alkol tespit edildi.
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