Fırtına başkenti vurdu

Duygu Alan

Lefkoşa’da bir günde dört mevsim yaşandı. Kentte sabaha yakın fırtına çıktı, sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleye kadar sürdü. Öğle saatlerinde yağmur dindi, hafif rüzgar etkili oldu, öğleden sonra hava açtı, güneş yüzünü gösterdi. Akşam saatleri ise hava sıcaklığı 13 dereceye kadar düştü.

Olumsuz hava koşulları birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi.

Lefkoşa’da sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeni ile Heybe Restoran’ın arakasındaki otoparkta bulunan bir aracın üzerine ağaç devrildi. Araçta hasar meydana geldi. Benzer olay Elektrik Kurumu’nun bahçesinde de yaşandı. Kıb-Tek’in avlusunda bulunan ağaç fırtınanın şiddetine direnemedi ve gövdesinden kırıldı. Ağacın gövdeden ayrılan kısmı, park halinde bulunan iki aracın üzerine devrildi, her iki araç da hasar gördü.

Fırtına, kentte bazı cadde ve sokaklarda da çöp konteynırlarının ve portatif tabelaların savrulmasına neden oldu.

Fırtınanın şiddeti ile ayrıca Surlariçi’nde 2 katlı kerpiç bir evin kısmen çökmesine neden oldu.