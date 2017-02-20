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Fiyatlar cep yaktı

Fiyatlar cep yaktı

Açık pazarda salatalığın kilosu 8.50, çileğin paketi 10, hostesin bağı 13 liradan satıldı

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Melin Dobran

Lefkoşa’da kurulan açık pazar bu hafta oldukça kalabalıktı. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşların bir kısmı gezerken, bir kısmı da alışveriş yaptı. Narenciye ürünlerinin ve yeşilliklerin fiyatının düşmesini fırsat bilen vatandaşlar, poşetler dolusu alışveriş yaptı. Esnaf ise satışlardan memnun olduğunu söyledi. 

Domatesin kilosu 1 liradan satılırken, salatalığın kilosu 8.50 liradan satıldı. Narenciye ürünleri 3 liradan, paket çilek 10 liradan, hostes 13 ve ayrelli 8 liradan satıldı. Vatandaşlar daha çok, bağı 1 liradan satılan roka, maydanoz, marul ve taze soğan gibi yeşilliklerden aldı.

Vatandaşlar fiyatı yüksek olan ayrelli, hostes, salatalık ve çilek gibi ürünlere ise sadece bakmakla yetindi.

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