Fizyoterapistler Birliği Başkanlığına Şahveren Çakartaş getirildi

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği'nin bugün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa Şahveren Çakartaş getirildi.

Fizyoterapistler Derneği açıklamasına göre, yeni dernekler yasasına bağlı olarak yapılan tüzük ve logo değişikliğinin onaylandığı genel kurulda yeni yürütme kurulu da seçildi.

Başkanlığa Uzman Fizyoterapist Şahveren Çakartaş getirilirken, yürütme kurulu şu şekilde oluştu:

“Asbaşkan: Fzt. Sibel Karaca

Genel Sekreter: Uzm. Fzt. Beraat Alptuğ

Mali İşler Sorumlusu: Uzm. Fzt. Ediz Necati Korkusuzcan

Sosyal İşler Sorumlusu: Uzm. Fzt. Münevver Özakalın

Eğitim Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ender Angın

Faal üyeler: Dr. Fzt. Zehra Güçhan Topçu, Fzt. Batuhan Dericioğlu, Fzt. Yeşim Elagöz.”