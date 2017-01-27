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  3. Flappy Bird'ün yapımcısından yeni çıldırtan oyun
Flappy Bird'ün yapımcısından yeni çıldırtan oyun

Flappy Bird'ün yapımcısından yeni çıldırtan oyun

Bir aralar Flappy Bird ile mobil platformu kasıp kavuran geliştirici, bugün yeni oyununu duyurdu.

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2014 yılında Flappy Bird ile karşımıza çıkan Dong Nguyen, oyunun kısa süre içerisinde büyük ilgi görmesinin ardından gelen tepkilere katlanamamış ve oyunu mağazalardan çekmişti. Reddit sayesinde yayılan ve bağımlılık yaratan Flappy Bird'ün mağazalardan kaldırılmasının ardından, Dong Nguyen, farklı oyunlar geliştirmeye yönelmişti.

Flappy Bird'ün yaratıcısı Dong Nguyen, bugün App Store ve Google Play Store'da Ninja Spinki Challenges!! adını verdiğini oyununu yayınladı.

Ninja Spinki Challenges!!, bir ninja olmak için çeşitli eğitimleri tamamladığımız ve 30 adetbölümden ve 6 adet mini sonsuz moddan oluşan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Yine küçük bir yapım olan Ninja Spinki Challenges!!, refleksinize dayalı olmasından dolayı kısa sürede sizi oyuna bağlayabiliyor.

Şimdilik sadece iOS için yayınlanan Ninja Spinki Challenges!! oyununu aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.

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