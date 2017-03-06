Fokaidis Brüksel’de
Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in, Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi'nin, Dışişleri-Savunma Bakanları ortak toplantısına katılmak amacıyla, dün Brüksel’e gittiği belirtildi.
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Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in, Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi'nin, Dışişleri-Savunma Bakanları ortak toplantısına katılmak amacıyla, dün Brüksel’e gittiği belirtildi.
Simerini gazetesi Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in, dün, Avrupa Halk Partisi Dışişleri ve Savunma Bakanları çalışma yemeğine de katıldığını yazdı.
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