Folk-Der Uçurtma Şenliği düzenledi
Folk-Der düzenlediği uçurtma şenliği hafta sonu Lefkoşa’da Yusuf Kaptan Sahası’nda çocukların ve gençlerin katılımıyla yapıldı.
Lefkoşa Folklor Derneği’nin (Folk-Der) düzenlediği uçurtma şenliği hafta sonu Lefkoşa’da Yusuf Kaptan Sahası’nda çocukların ve gençlerin katılımıyla yapıldı.
Lefkoşa'da gökyüzü rengarenk uçurtmalarla şenlenirken etkinlikte, lösemili çocuklar yararına başlatılacak olan #HayalinHayalimdir adlı kampanya için TV spotunun çekimleri de gerçekleşti.
Folk-Der’den verilen bilgiye göre, çocuk ve gençlerin aileleriyle birlikte mutlu bir gün yaşadığı etkinlikte çekilen televizyon spotu, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Mücadele Vakfı ile Folk-Der işbirliğinde hayata geçecek kampanyada kullanılacak.
Kampanyanın, hastanedeki çocuk onkolojisi servisine yerleştirilen hayal kutusuna, burada tedavi gören çocukların hayallerini çizdiği resimlerin toplanmasıyla başlandığı belirtilen Folk-Der açıklamasında, “Bir çocuğun hayalinin gerçekleştirilmesini konu alan TV spotu sayesinde de arzu eden herkes bu çocukların hayallerini gerçekleştirebilecek. Kampanya için geri sayım başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” denildi.
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