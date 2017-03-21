Lefkoşa17 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Akıllı telefon ve tabletlerdeki gizli tehlike!
  • Yağ yakımını hızlandıran 'metabolizma canavarı' besinler
  • Bahar yorgunluğundan kurtulmak için bunları yapın
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
  • Yanlış diyet saçı dökebilir
  • Geç saatte yemek yiyip yatmayın
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Folk-Der Uçurtma Şenliği düzenledi
Folk-Der Uçurtma Şenliği düzenledi

Folk-Der Uçurtma Şenliği düzenledi

Folk-Der düzenlediği uçurtma şenliği hafta sonu Lefkoşa’da Yusuf Kaptan Sahası’nda çocukların ve gençlerin katılımıyla yapıldı.

A+A-

Lefkoşa Folklor Derneği’nin (Folk-Der) düzenlediği uçurtma şenliği hafta sonu Lefkoşa’da Yusuf Kaptan Sahası’nda çocukların ve gençlerin katılımıyla yapıldı.

Lefkoşa'da gökyüzü rengarenk uçurtmalarla şenlenirken etkinlikte, lösemili çocuklar yararına başlatılacak olan #HayalinHayalimdir adlı kampanya için TV spotunun çekimleri de gerçekleşti.

Folk-Der’den verilen bilgiye göre, çocuk ve gençlerin aileleriyle birlikte mutlu bir gün yaşadığı etkinlikte çekilen televizyon spotu, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Mücadele Vakfı ile Folk-Der işbirliğinde hayata geçecek kampanyada kullanılacak.

Kampanyanın, hastanedeki çocuk onkolojisi servisine yerleştirilen hayal kutusuna, burada tedavi gören çocukların hayallerini çizdiği resimlerin toplanmasıyla başlandığı belirtilen Folk-Der açıklamasında, “Bir çocuğun hayalinin gerçekleştirilmesini konu alan TV spotu sayesinde de arzu eden herkes bu çocukların hayallerini gerçekleştirebilecek. Kampanya için geri sayım başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” denildi.

1490078328.jpg

1490078326.jpg

1490078325.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.