Folk-Der Uçurtma Şenliği düzenledi

Lefkoşa Folklor Derneği’nin (Folk-Der) düzenlediği uçurtma şenliği hafta sonu Lefkoşa’da Yusuf Kaptan Sahası’nda çocukların ve gençlerin katılımıyla yapıldı.

Lefkoşa'da gökyüzü rengarenk uçurtmalarla şenlenirken etkinlikte, lösemili çocuklar yararına başlatılacak olan #HayalinHayalimdir adlı kampanya için TV spotunun çekimleri de gerçekleşti.

Folk-Der’den verilen bilgiye göre, çocuk ve gençlerin aileleriyle birlikte mutlu bir gün yaşadığı etkinlikte çekilen televizyon spotu, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Mücadele Vakfı ile Folk-Der işbirliğinde hayata geçecek kampanyada kullanılacak.

Kampanyanın, hastanedeki çocuk onkolojisi servisine yerleştirilen hayal kutusuna, burada tedavi gören çocukların hayallerini çizdiği resimlerin toplanmasıyla başlandığı belirtilen Folk-Der açıklamasında, “Bir çocuğun hayalinin gerçekleştirilmesini konu alan TV spotu sayesinde de arzu eden herkes bu çocukların hayallerini gerçekleştirebilecek. Kampanya için geri sayım başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” denildi.