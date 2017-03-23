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  3. Fotiu, Ermeni Başpiskoposu ile görüştü
Fotiu, Ermeni Başpiskoposu ile görüştü

Fotiu, Ermeni Başpiskoposu ile görüştü

Fotiu’nun, “Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren Ermenilerin” yeni Başpiskoposu Horen Togramadjian ile dün bir araya geldiği ve görüşmede Ermenileri ilgilendiren konular ve kayıplar meselesinin ele alındığı haber verildi.

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Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun, “Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren Ermenilerin” yeni Başpiskoposu Horen Togramadjian ile dün bir araya geldiği ve görüşmede Ermenileri ilgilendiren konular ve kayıplar meselesinin ele alındığı haber verildi.

Görüşmeye Ermenilerin Rum Meclisindeki temsilcisi Vartkes Mahdessian’ın katıldığını da yazan Alithia gazetesi, Fotiu’nun, yaptığı açıklamada, Rum hükümeti ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dini grupların desteklenmesi için gösterdikleri çabaya atıfta bulunduğunu belirtti.

Fotiu, Ermenilerin sorunlarının hükümetin öncelikleri arasında bulunduğunu sözlerine ekledi.

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