Fotiu, İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Hotovely ile görüştü

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely’yle Kudüs’te bir araya geldi.

Simerini gazetesi, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely’le yurt dışında yaşayan Rum ve Yahudi diasporalarının işbirliği, turizm alanında ortak seyahat paketleri, kültür ve yatırımlar gibi alanlarda işbirliği yapılması konusunu ele aldıklarını yazdı.