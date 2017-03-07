Fotiu Kudüs’te diaspora toplantısına katıldı

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Terens Kuik ve Yahudi Derneği Başkanı Natan Şaranski’nin, dün Kudüs’te, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında diaspora konularına ilişkin ilk üçlü koordinasyon görüşmesini yaptıkları haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, görüşmenin resmi bir diyalogun varlığını sağlamlaştırdığını ve sürekli işbirliğine işaret ettiğini yazdı.