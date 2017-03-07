Fransa insanlığa yine 'engel' çıkardı

Fransa'nın kuzeyindeki Calais kentinde ekim ayında tahliye edilen "Jungle" kampının yeniden oluşturulmasının önlenmesi amacıyla sığınmacıların toplanmasına getirilen yasağın alanı genişletildi.

Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart, yayınladığı genelgeyle sığınmacıların bir araya gelmesine daha önce getirilen yasağın alanının “kamu düzenini korumak” adına genişletildiğini açıkladı.

Calais Belediyesi, geçen hafta insani yardım kuruluşlarının zor durumdakilere yemek dağıttığı bölgede sığınmacıların toplanmasına yasak getirmişti.

Belediyenin kararında ayrıca, sığınmacılara yemek dağıtımı ve yıkanma imkanı sağlayan seyyar duş kabinlerinin bölgeye yerleştirilmesi de yasaklanmıştı.

Kararda, sığınmacılara dağıtılan yemekler ve kurulan portatif duş kabinleri aracığıyla verilen desteğin, "Jungle" kampının yeniden oluşması için çağrı anlamına geleceği, bölgede insani yardım amaçlı çalışan derneklerin de bu eylemlerine son vermesi istenmişti.

Bu karar, bölgede gönüllü çalışan sivil toplum örgütlerinin sert tepkisine yol açmıştı.

Daha önce sayıları 10 bine yaklaşan sığınmacılar, hükümetin kararıyla tahliye edilerek Fransa'nın farklı bölgelerine dağıtılmıştı.

Yetkililer, Calais'de 300-400 civarında sığınmacının olduğunu, bunların yüzde 70'e yakınının 18 yaşın altındakilerden oluştuğunu kaydediyor.

Calais kenti, Fransa'ya gelen sığınmacılar için İngiltere'ye geçişlerde önemli bir “çıkış noktası” olarak görülüyor.