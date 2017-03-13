Fransa - İsveç Dışişleri Bakanlarından Hollanda ve Türkiye'ye çağrı

İsveç Dışişleri Bakanı Margrot Wallström, ülkesinin herkesin kendisini özgürce ifade etmesinden yana olduğunu belirterek, buna İsveç'te yürütülecek seçim kampanyalarının da dahil olduğunu söyledi.

Başkent Stockholm'de Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Wallström, "İsveç, herkesin kendisini özgürce ifade etmesinden yanadır. Toplanma ve toplantı yapma da ifade özgürlüğü kapsamındadır. Buna İsveç'te yürütülecek seçim kampanyası da dahildir" dedi.

Zaman zaman ifade özgürlüğüne bazı kısıtlamalar getirilebileceğini belirten Wallström, bu durumlara örnek olarak da ırkçılığı veya isyana teşviki amaçlayan toplantılar ile güvenlik riski taşıyan etkinlikleri gösterdi.

Türkiye'de HDP'li politikacıların tutuklanmasıyla ilgili değerlendirmede de bulunan Wallström, "İfade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar ile HDP'li üst düzey politikacıların tutuklanması konusundaki kaygılarımızı Türk hükümetine ilettik." ifadelerini kullandı.

"SERT POLEMİKLERDEN KAÇINILMASI GEREKİR"

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault da Türkiye ile bazı Avrupa Birliği ülkeleri arasında tırmanan gerilimin düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Diplomasiyle hareket edilerek sert polemiklerden kaçınılması gerekir" dedi.

Ayrault, Hollanda ile Türkiye arasındaki gerilimle ilgili olarak da "Nazizm ve faşizm gibi sert sözler kullandığınızda hedef aldığınız ülkelerin canı yanıyor, dolayısıyla kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.