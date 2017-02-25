Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Fillon'a adli soruşturma

Fransa'da nisan ve mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin adayı François Fillon ve aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin adayı Marine Le Pen ile ilgili yolsuzluk tartışmaları ülkenin gündemini meşgul ediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Fillon ve Le Pen'in yanı sıra başta eski cumhurbaşkanları Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy olmak üzere çok sayıda lider yolsuzlukla anıldı.

Ülkede Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Avrupa Birliği'nden sorumlu Devlet Bakanı Harlem Desir, eski Bütçe Bakanı Jerome Cahuzac da haklarında yolsuzluk iddiaları gündeme gelenler arasında yer alıyor.

CHIRAC'A YOLSUZLUK SUÇUNDAN MAHKUMİYET

Eski Cumhurbaşkanı Chirac, 1977 ve 1995 yılları arasında Paris Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, kendi partisinin üyelerine çalışmadan belediye bütçesinden maaş ödettiği gerekçesiyle suçlandı.

Paris Mahkemesi, 2011 yılının sonunda Chirac'ı yolsuzluk suçundan iki yıl tecilli hapis cezasına mahkum etti.

Dava, Fransa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, ilk kez bir cumhurbaşkanının yargılanması açısından önem taşıyordu.

SARKOZY MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan, Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012 yılındaki seçim kampanyasında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla mahkeme önüne çıkarılacak.

Davada, seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilip Sarkozy’nin seçim kampanyasında yasal sınır olan 22,5 milyon avronun üzerine çıkılmamasının sağlandığı ileri sürülüyor.

Geçen yıl şubat ayında aynı suçlamayla hakkında dava açılan Sarkozy, 2012’de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin kampanyasının finansmanı sırasında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy’nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

AYRAULT'YA 6 AY TECİLLİ HAPİS

Şu anda Dışişleri Bakanı olarak görev yapan eski Başbakan Ayrault, Nantes Belediye Başkanlığını yürüttüğü sırada bir dernek aracılığıyla Nantes'in yerel gazetesinin basım işini ihale yapmadan bir matbaaya vererek haksız yere kazanç sağlamaktan suçlu bulunmuştu. Ayrault, 6 ay tecilli hapis ve 30 bin frank (5 bin 900 avro) para cezasına çarptırılmıştı.

Gazeteyi basan matbaa sahibi Daniel Nedzela da 6 ay tecilli hapis ve 200 bin frank (39 bin 300 avro) para cezası almıştı.

DESİR'E 18 AY HAPİS

Devlet Bakanı Desir, ırkçılıkla mücadele eden "SOS Racisme" adlı derneğin 1986 ve 1987 yılları arasında başkanlığını yaparken bir başka dernekten düzenli olarak her ay haksız yere 10 bin 500 frank (2 bin 600 avro) maaş almakla suçlandı. Desir, 1998 yılının sonunda 18 ay hapis ve 30 bin frank para cezasına çaptırıldı.

VERGİ KAÇIRAN ESKİ BAKANA 3 YIL HAPİS

İsviçre'de gizli banka hesapları bulunan ve vergi kaçırdığı belirlenen eski Bütçe Bakanı Jerome Cahuzac, geçen yılın sonunda mahkeme kararıyla 3 yıl kesinleşmiş hapis ve 5 yıl süreyle seçimlerde aday olamama cezasına çarptırıldı.

Paris'te görülen davada vergi kaçırdığı ve kara para akladığı yolundaki suçlamalarla ilgili hakim karşısına çıkarılan Cahuzac, suçlamaları kabul etti.

Aynı davada yargılanan Cahuzac'ın eski eşi Patricia Cahuzac, 2 yıl hapis cezası alırken bankacı François Reyl'e de bir yıl hapis ve 375 bin avro para cezası verildi. Gizli hesapların bulunduğu Reyl bankası ise 1 milyon 875 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca Cahuzac çiftinin Fransız devletine 100 bin avro ödemesini kararlaştırdı.

Cahuzac ile ilgili yolsuzluk ve vergi kaçırma iddialarının ortaya çıkması iktidardaki Sosyalist Partide büyük kriz yaratmış, baskılar sonucu Cahuzac istifa etmek zorunda kalmıştı.

Politikacı, söz konusu skandalı 2012 yılında ortaya çıkaran haber sitesi Mediapart hakkında önce dava açmış, 2013 yılında ise İsviçre'de gizli banka hesabı olduğunu itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Cahuzac'ın avukatları, müvekkilinin 2,3 milyon avroyu geçen vergi borcunu ödediğini belirterek yargılanmamasını talep etmiş fakat bu talep geri çevrilmişti.

Cahuzac Mayıs 2012 ile Mart 2013 aylarında François Hollande hükümetinde Bütçe Bakanı olarak görev yapmıştı.

FİLLON VE AİLESİNİN YOLSUZLUKLARI

Fransız Le Canard Enchaine gazetesi, Penelope Fillon'un, eşi François Fillon'a 1998'den itibaren "danışmanlık" yaparak haksız yere maaş aldığını geçen ay öne sürdü.

Gazete, François Fillon'un 2002'de merkez sağ hükümete bakan olarak katılmasından sonra ise Penelope Fillon'un bu kez Fillon'un yedek milletvekili Marc Joulaud'un kağıt üzerinde danışmanlığını yapmayı sürdürdüğü iddiasında bulundu. Gazete, Penelope Fillon'un haksız yere 8 yılda 500 bin avro gelir sağladığını iddia etti.

Bunun yanında, siyasetçinin iki çocuğuna Senatoda iki yıl süreyle hiç çalışmadan yine “danışman” sıfatıyla 84 bin avro maaş ödendiği iddiaları ortaya çıktı.

Le Canard Enchaine gazetesi ayrıca Fillon’un eşi Penelope Fillon’un, Meclisten toplam 45 bin avro işsizlik tazminatı aldığını yazdı. Gazete, Penelope Fillon’a 2002 yılında 5 ay süre için 16 bin avro, 2013 yılında ise 17 ay süre için 29 bin avro işsizlik tazminatı ödendiğini ileri sürdü.

Bunun üzerine, Fransa Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, cumhurbaşkanı adayı Fillon'un eşi ve çocuklarıyla ilgili iddialara ilişkin soruşturma açtı, Fillon'un talebine rağmen takipsizlik kararı alınmayacağına karar verdi.

LE PEN'İN YOLSUZLUK YAPTIĞI İDDİALARI

Ulusal Cephe Partisinin Avrupa Parlamentosunda (AP) yolsuzluk yaptığına dair iddialar da son bir aydır Fransa'nın gündemini meşgul ediyor.

AP'nin Yolsuzlukla Mücadele Organı (OLAF), Le Pen'in AP'de danışman olarak gösterdiği milletvekillerine 2010-2016 yıllarında haksız yere ödenen 340 bin avro ile ilgili belgeler ortaya çıkardı.

AP'de Le Pen'in danışmanı olarak maaş alan ancak gerçekte Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier hakkında da soruşturma başlatan OLAF, Legier'in parlamentodan 2011'de 3 ay maaş aldığını bildirdi.

Legier için ödenen 41 bin 500 avronun da şubat sonuna kadar AP'ye iade edilmesi gerekiyor. Le Pen, toplamda 339 bin avroyu parlamentoya geri ödemek zorunda olmasına rağmen parayı geri ödemeyi reddetti.

OLAF, önceki aylarda Le Pen'in partisinin geçen dönem AP'de 20'ye yakın “hayali danışman” çalıştırdığı iddialarına dair incelemenin devam ettiğini duyurmuştu. OLAF'ın ortaya çıkardığı belgelerde, Thierry Legier ve Catherine Griset'in aldıkları ücretlerin özellikle çok yüksek olduğu belirtildi.

AP'de hayali olarak danışman kadrosunda gösterildiği belirtilen Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier ve Le Pen’in yakın arkadaşı Catherine Griset sorgulanmak üzere gözaltına alınmıştı.

Fransız polisi, partinin Paris’teki merkezine de baskın düzenleyerek arama yapmıştı.