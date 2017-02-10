Fransa'da terör saldırısı hazırlığı yapan 4 kişi yakalandı

Fransa'nın güneyinde bulunan Montpellier şehrinde bir eve baskın düzenleyen terörle mücadele timleri, terör saldırısı hazırlığında olan 4 kişiyi yakaladı.

Baskın yapılan evde patlayıcılar ve patlayıcı üretimi yapılan bir laboratuvarın da bulunduğu açıklandı.

Fransız basınının güvenlik kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgilere göre, sabah saatlerinde terörle mücadele timleri, Montpellier şehrinde bulunan bir apartman dairesine baskın düzenledi.

Uzun süredir takip edilen bir kişinin yakalanması amacıyla düzenlenen baskında biri 16 yaşında bir genç kız olmak üzere, 4 kişinin yakalandığı belirtildi. Genç kızın bir süredir sosyal medya üzerinden takibe alındığı ve Suriye'ye gitmek üzere olduğu bildirildi.

Evde yapılan aramada, terör saldırısında kullanılabilecek patlayıcılar ve bu maddeleri ürettikleri bir laboratuarın bulunduğu ifade edildi.

Evde ele geçirilen kimyevi maddelerin intihar saldırısı hazırlığı şüphesi doğurduğuna değinen güvenlik kaynakları, 4 kişinin "saldırı hazırlığı içerisinde olan kişiler" kapsamına alındığını belirtti.

Fransız basını olayı yeni bir terör saldırısının önlendiği şeklinde duyurdu. Terörle mücadele timlerinin, yakalanan kişilerden birinin fazla miktarda aseton satın alması sonrası harekete geçtikleri kaydedildi. 16, 20, 26 ve 33 yaşlarındaki 4 kişinin sorguları devam ediyor.

Fransa'da 2015 ve 2016 yıllarında meydana gelen terör saldırıları sonrası olağanüstü hal ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı François Hollande, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Terör saldırısı riski devam ediyor. Tehdit var oldukça alınan önlemler ve mücadele devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.