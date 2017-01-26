Fransa'da yolsuzluk iddiaları tartışılıyor

Fransa'da 3 bakanın devlet bütçesini denetimsiz kullandığı öne sürüldü.

Fransız Le Canard Enchaine gazetesi, dönemin İçişleri Bakanı mevcut Başbakan Bernard Cazeneuve, Çevre Bakanı Segelone Royal ve Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın devlet bütçesini denetimsiz kullandığını yazdı.

Gazete, kayıtlı bir mali müşavir olmadan toplamda 300 milyon avroluk bir bütçenin 3 bakan tarafından kullanıldığını, Sayıştay'ın konuyu 20 Şubat'ta görüşeceğini iddia etti.

Söz konusu iddiaların, bakanların 2013-2015 dönemindeki bütçe harcamalarını kapsadığı kaydedildi.

Daha önce de cumhurbaşkanlığı seçiminde merkez sağ Cumhuriyetçi Partinin adayı François Fillon'un eşi Penelope Fillon'un "milletvekili danışmanı sıfatıyla maaş alması" konusunda başlayan tartışma sürüyor.

Ülkede skandal haberlerin ortaya çıkmasıyla Mediapart haber sitesi, 52 milletvekilinin eşine, 28 milletvekilinin kızına, 32 milletvekilinin ise oğluna danışman sıfatı ile mecliste iş verdiğini yazmıştı.

Haber sitesi, 2014 yılı verilerine göre 577 milletvekilinden 115'inin yakın akrabalarını, danışman sıfatıyla tam gün, yarım gün veya sözleşmeli olarak işe aldığını duyurmuş, milletvekillerinin danışmanlarının yüzde 20'sini eş ve çocuklarının yanı sıra aralarında kuzenlerin de bulunduğu yakın akrabaların oluşturduğuna dikkati çekmişti.

Yine Le Canard Enchaine gazetesi, geçtiğimiz günlerde Penelope Fillon'un, eşi François Fillon'a 1998'den itibaren "danışmanlık" yaparak haksız yere 8 yılda 500 bin avroya yakın maaş aldığını öne sürmüştü.

Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, bu haberin ortaya çıkmasının ardından François Fillon'un eşi Penelope Fillon'un "milletvekili danışmanı sıfatıyla maaş alması" konusunda da ön soruşturma başlatmıştı.

Ön soruşturmanın, "Kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, kurumsal varlıkların suistimali ve suçun gizlenmesi" iddialarıyla açıldığı belirtilmişti.

Fillon, Bordeaux şehrini ziyareti sırasında konuya ilişkin açıklamasında, "Ben sadece, hakaret ve kadın düşmanlığı içeren habere karşı dehşete düştüğümü söylemek istiyorum." demişti.

Kendisinin milletvekili olmasının eşinin çalışmasına engel oluşturmadığını savunan Fillon, "Bir siyasetçi, bir kadının sadece evinde reçel yapabileceğini söylese bütün feminist kadınlar feryat eder. Söyleyeceklerim bunlar." demekle yetinmişti.