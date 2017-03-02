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Fransız sanatçı, bir kayanın içinde 1 hafta yaşadı

Fransız sanatçı, bir kayanın içinde 1 hafta yaşadı

Sıra dışı sanatçı Abraham Poincheval, Paris'teki bir sanat galerisinde ilginç bir performans sergiledi. Bir kayanın içerisindeki oyukta 1 hafta geçiren sanatçı, kayanın içindeki deneyimlerini paylaştı.

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Fransız sanatçı Abraham Poincheval sıra dışı performanslarına bir yenisini daha ekledi.

Fransız sanatçı, Paris'te Tokyo Sanat Galerisi'nde içerisi oyulmuş 12 tonluk kayanın içinde bir hafta geçirdi. Fiziki ve psikolojik sınırların test edildiği performans, kayanın içine yerleştirilen kameralarla 24 saat boyunca gözlendi.

Fransız sanatçı daha önce doldurulmuş bir ayı postu içinde bir hafta geçirmişti.

Sanatçı ayrıca, 20 metrelik bir direğin üstüne çıkarak bir hafta boyunca kalmayı başarmıştı

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