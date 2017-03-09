Freedom House'tan Güney Kıbrıs için şok rapor

Merkezi ABD’nin başkenti Washington’da bulunan ve demokrasi, siyasi özgürlükler ve insan hakları konularında çalışmalar yürüten “Freedom House”un 2016 yılı raporunda, Güney Kıbrıs için olumsuz ifadeler bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, “Dünyada Özgürlük” raporunda, Güney Kıbrıs’taki ekonomik krizden, bankacılık sisteminin çöküşünden, okul kitaplarında Kıbrıslı Türkler ve Türkiye aleyhinde kullanılan ifadelerden, cinsiyet ayrımcılığından, kadına şiddet ve cinsel istismar rakamlarından, mültecilerin kötü idare edilişinden ve insan ticaretinin arttığından bahsedildiğini yazdı.

Habere göre raporda, son yıllarda meydana gelen mali güçlüklerin, Güney Kıbrıs’taki milliyetçiliğin yükselmesini beslediği de belirtilirken, aşırı sağcı Rum Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM), 2009’daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde çok düşük oranda oy aldığı; ancak son yerel seçimde, bu oranı yüzde 2,63’e çıkardığı kaydedildi.