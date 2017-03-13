Futbol tarihinde görülmemiş skor: 20-0 kazandılar

Emet Gençlerbirliği ile Gedizgücüspor Emet İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Emet Gençlerbirliği 20-0 kazandı. Tarihi fark ile biten karşılaşmanın gollerini Mustafa Bağcı (5), Ahmet Durmaz (4), Fatih Lafduymaz (3), Kenan Emre Eren (3), Berkay Gökduman (2), Muhammet Ağaç (2) ve Kamil Gümüşay kaydetti.

Ligde 3. hafta geride kalırken, Emet Gençlerbirliği bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Gedizgücü ise 0 puanla ligin son sırasında bulunuyor.