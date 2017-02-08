Galanos, Fransız yetkiliyle görüştü

Rum Belediyeler Birliği Başkanı ve “İşgal Altındaki Belediyeler Komitesi” Başkanı Aleksis Galanos’un, Fransa İçişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirlikleri Heyeti yetkilisi Jean-Francois Devemy ile biraraya geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi görüşmede Kıbrıs sorunu ve yerel yönetimlerle ilgili konuların ele alındığını kaydetti.

Habere göre Devemy’e Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri anlatırken, özellikle garantiler ve güvenlik konularına değinen Galanos, Kapalı Maraş konusunu da gündeme getirdi.

Gazete ayrıca Devemy’e KKTC’deki kültürel mirasla ilgili bilgilendirici bir belgenin de sunulduğunu yazdı.