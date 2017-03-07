Galatasaray Başkan Yardımcısı Sezgin istifa etti

Sezgin'in, "Biz galibiyet için geldik. 3 puanı aldık ve gidiyoruz. Bizim takım zaman zaman bir takım puanları bilerek kaybetti. Başka taraflardan gelen telkinlerle kaybetti" sözleri Başkan Dursun Özbek ve kongre üyelerini kızdırdı. Bunun üzerine Sezgin, Sportif AŞ'deki futbolla ilgili görevinden istifa ettiğini açıkladı.

​Nasuhi Sezgin'in resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

‘Deplasmanda Antalyaspor'u 3-2'lik skorla yendiğimiz maçın ardından sıcağı sıcağına yaptığım açıklamaların kamuoyunda farklı yorumlara neden olduğunu üzülerek görmekteyim.

SEZGİN: ‘BİLEREK KAYBETTİK' İFADESİNİN KÖTÜ NİYETLE YORUMLANMASI BENİ DERİNDEN ÜZDÜ

Yaşanan beklenmedik puan kayıplarını hatırlatmak amacıyla ‘Bildiğiniz nedenlerle kaybettik' demek isterken, sehven ağzımdan çıkan "Bilerek kaybettik" ifadesinin kötü niyetle yorumlanması beni derinden üzdü.

Şahsen, bu sezon ligde yaşanan vahim hataların, çalınan skandal düdüklerin spor kamuoyu tarafından net olarak görüldüğünü ve tüm bu hataların rakiplerin lehine bizim aleyhimize olduğunun da gayet iyi bilindiğini düşünüyorum. Sözlerimin de bu manada değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum.

‘EREN DERDİYOK'UN BAKIŞLARINDA GİZLİDİR'

Galatasaray'ın tıpkı geçmişte olduğu gibi dün de sahada verdiği haklı ve tertemiz mücadelenin en yalın, en çıplak hali maçın uzatma dakikalarında attığı golün ardından futbolcumuz Eren Derdiyok'un bakışlarında gizlidir.

‘25 MİLYON GALATASARAYLI'NIN GÖZLERİ NEREYE SIĞINIRSANIZ SIĞININ HEP ÜZERİNİZDE OLACAKTIR'

Yaşanan rezaletler karşısında susanlara sesleniyorum: Eren Derdiyok'un bakışlarını sakın aklınızdan çıkarmayın, o gözlerde haklı olanların cesareti ve gururu gizlidir. O gözler, 25 milyon Galatasaraylı'nın gözleridir ve nereye sığınırsanız sığının o gözler hep üzerinizde olacaktır.

‘GALATASARAY CAMİASINA ZARAR VERMEK İSTEYENLERE FIRSAT TANIDIĞIM İÇİN…'

Tüm bu çıplak gerçeklere rağmen, Galatasaray camiasına zarar vermek isteyenlere fırsat tanıdığım için Sportif A.Ş.'deki futbolla ilgili görevlerimden istifa ediyorum.

Kamuoyuna saygılarımla.'

Nasuhi Sezgin

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı