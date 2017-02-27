Galatasaray, Bruma ile vuracak

Çaykur Rizespor maçı öncesinde teknik direktör Igor Tudor ile gerginlik yaşayarak maç kadrosundan çıkarılan ve 70 bin Euro para cezasına çarptırılan Bruma, Beşiktaş maçında sarı kırmızılıların özel silahı olacak. Tudor ile sorunlarını halleden Portekizli yıldızın Beşiktaş maçına özel motive olduğu bildirildi.

Tudor ile birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'nde özel idman yapan Bruma'nın 2-2'lik Beşiktaş maçındaki performansı gibi etkili bir oyun sahnelemesi bekleniyor.

Fanatik gazetesinin haberinde de Tudor'un Bruma'ya "Para cezasını kafaya takmak, maçı bize kazandır gerisini düşünme" dediği belirtildi.

Moralsiz gözüken Bruma’nın, bu haberle keyfinin yerine geldiği, İgor Tudor’un da öğrencisinin idmanlardaki hırsından bir hayli memnun olduğu ifade edildi.