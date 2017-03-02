Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 16 Nisan'da yapılacak olan "Anayasa Değişikliğine İlişkin Halk Oylaması" nedeniyle aynı hafta sonu lig maçlarının bay geçileceğini duyuruldu. Buna göre 28. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 23 Nisan Pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 24, 25, 26, 27 ve 28. Hafta müsabaka programı belirlendi. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan "Anayasa Değişikliğine İlişkin Halk Oylaması" nedeniyle aynı hafta sonu liglerde müsabaka oynanmayacak.

Buna göre Spor Toto Süper Ligde 14, 15, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde oynanması gereken 28. Hafta müsabakalarından itibaren kalan haftalar bir hafta kaydırıldı.

Böylece daha önce 28 Mayıs 2017'de biteceği ilan edilen Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 4 Haziran 2017'de oynanacak olan 34. Hafta müsabakaları ile sona erecek."