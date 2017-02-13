Galatasaray fırsat tepti

29. dakikada kazanılan kornerde Deniz Türüç'ün ortasında Mabiala topu filelere gönderdi. Kayserispor öne geçti. 45. dakikada Galatasaray yine kornerden gol yedi. Deniz Türüç'ün ortasında bu kez Levent Gülman kafayla golü attı. Sarı kırmızılılar bu sezon yediği 20 golün 12'sini kafa golünden geldi. 89'da Eren Derdiyok farkı 1'e indirse de bu puan için yeterli olmadı.

Bu skorla Galatasaray 39 puanda kaldı. Sergen Yalçın ile toparlanan Kayserispor, 19 puana yükselerek son üçten kurtuldu. Galatasaray Kayseri'yi yenseydi bugün Kasımpaşa'ya 4-0 yenilen Başakşehir'i yakalayacaktı. Sarı kırmızılı taraftarlar maçın son bölümünde yönetimi istifaya davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosundaki eksikler dikkati çekti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybedilen maçta sakatlanan oyunculardan Wesley Sneijder, Selçuk İnan ve Lionel Carole maç kadrosuna alınmazken, Eren Derdiyok ise yedekler arasında şans buldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, bu oyuncuların yerine Gary Rodrigues, Tolga Ciğerci ve Martin Linnes'e şans verdi.

Medipol Başakşehir maçı kadrosunda 5 değişiklik

Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Medipol Başakehir maçının başlangıç kadrosunda 5 değişiklikle Kayserispor karşısına çıktı.

Hollandalı teknik adam, kupa müsabakasının ilk 11'inde yer alan isimlerden, sakatlıkları bulunan Sneijder, Selçuk İnan ve Carol'ün yanı sıra Ahmet Çalık ile Cenk Gönen'i de bu maçta düşünmedi.

Kaleyi yine Muslera'ya emanet eden ve Cenk Gönen'i yedek soyunduran Riekerink, ağrıları geçen Hakan Balta'yı yeniden 11'e alıp, Ahmet Çalık'a yedekler arasında yer verdi.

Tolga Ciğerci 83 gün sonra sahada

Riekerink'in ilk 11'de şans verdiği Tolga Ciğerci, sakatlığı sonrası uzun bir aranın ardından yeniden formasına kavuştu.

Sarı-kırmızılı formayla son resmi maçına, Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde çıkan Tolga Ciğerci, bu müsabakanın ardından ilk kez bir resmi maçta sahaya çıktı.

Toyga Ciğerci, 20 Kasım 2016 tarihinde oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından 83 gün sonra tekrar süre aldı.

Sol bek Linnes'e emanet

Galatasaray'ın Norveçli savuna oyuncusu Martin Linnes, Kayserispor karşısında sol bekte görev yaptı.

Carole'ün sakatlığı sonrası şans bulan Linnes, özellikle sol bekteki performansıyla dikkatleri çekmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna girmesinin ardından performansı beğeni toplayan Norveçli oyuncu, Eren Derdiyok'un golünde asisti yapan isim olurken, Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de yerini aldı.

Rodrigues ligde ilk kez 11'de

Sarı-kırmızılı ekibin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, Kayserispor maçının başlangıç kadrosunda yer alarak Süper Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Yeni takımıyla ligde çıktığı 3 maçta da oyuna sonradan dahil olan Rodrigues, kupada ise Elazığspor maçında ikinci yarı süre almış, Anagold 24Erzincanspor müsabakasında ise 90 dakika sahada kalmıştı.

Rodrigues, başlangıç 11'inde ilk maçını kupadaki Anagold 24Erzincanspor müsabakasında oynamış, bu müsabakada rakip ağları havalandırarak Galatasaray formasıyla ilk golünü de bulmuştu.

Kar yağışı altında oynandı

Galatasaray-Kayserispor karşılaşması oldukça soğuk bir havada ve zaman zaman etkili olan kar yağışı altıda oynandı.

Müsabakanın başlangıcında hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, kar yağışı da bazı bölümlerde etkili oldu.

Öte yandan, Türk Telekom Arena tribünlerinde boşluklar dikkati çekerken, müsabakayı izlemeye yaklaşık 20 bin sarı-kırmızılı taraftar geldi. Yine yaklaşık 150 kişilik Kayserispor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden müsabakayı takip etti.

Umut Bulut, Galatasaray'a karşı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Umut Bulut, Kayserispor formasıyla eski takımına karşı sahaya çıktı.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ilk 11'de tercihi olan Umut, 4 sezon formasını giydiği Galatasaray'a karşı Türk Telekom Arena'da takımının gol silahı oldu.

Kaynak: Al Jazeera ve AA