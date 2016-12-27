Galatasaray, Gençlerbirliği kaptanını kıskacına aldı

Serdar Aziz'in sezonu kapatmasının ardından stoper ihtiyacını gidermek amacıyla Galatasaray'ın Gençlerbirliği kaptanı Ahmet Çalık için kulübüyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Galatasaray kulübünün Çalık için Gençlerbirliği Kulübü'ne 1.2 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği bildirildi.

Türkiye A Milli Takımında da forma giyen genç stoper de, Galatasaray'da oynamak istiyor.

İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken sarı kırmızılıların transferi bitirmeye çok yaklaştığı öğrenildi.