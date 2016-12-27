Lefkoşa11 °C
  • Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
  • Victoria’s Secret 2016 Katalog Çekimleri Büyüledi
  • Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Galatasaray, Gençlerbirliği kaptanını kıskacına aldı
Galatasaray, Gençlerbirliği kaptanını kıskacına aldı

Galatasaray, Gençlerbirliği kaptanını kıskacına aldı

İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken sarı kırmızılıların transferi bitirmeye çok yaklaştığı öğrenildi

A+A-

Serdar Aziz'in sezonu kapatmasının ardından stoper ihtiyacını gidermek amacıyla Galatasaray'ın Gençlerbirliği kaptanı Ahmet Çalık için kulübüyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Galatasaray kulübünün Çalık için Gençlerbirliği Kulübü'ne 1.2 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği bildirildi.

Türkiye A Milli Takımında da forma giyen genç stoper de, Galatasaray'da oynamak istiyor.

İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken sarı kırmızılıların transferi bitirmeye çok yaklaştığı öğrenildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.