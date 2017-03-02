Galatasaray Podolski’yi açıkladı

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Lukas Podolski'nin transferi konusunda Vissel Kobe Kulübü ile 2016-2017 sezonu sonu itibarıyla anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Vissel Kobe, şirketimize 2 milyon 600 bin euro net transfer bedeli ödeyecektir." denildi.

Öte yandan, Podolski'nin ligde sezonun kalan bölümündeki maçların yüzde 75'inde forma giymesi ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına veya ön eleme aşamasına katılım hakkı elde etmesi durumunda, Japon ekibinin 200 bin euro daha ek ödeme yapacağı aktarıldı.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından bir açıklama yayımlayan Podolski de sezon sonunda Vissel Kobe'ye transfer olacağını paylaşarak, "Bu, Galatasaray'a karşı değil, tamamen hayatımdaki yeni mücadele için vermiş olduğum bir karar." ifadesini kullandı.

Yıldız futbolcu, zamanı geldiğinde daha detaylı açıklama yapacağını belirterek, "Şu an odaklandığım tek şey, Galatasaray'a ve harika taraftarımıza yardımcı olmaya devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA