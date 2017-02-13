Galatasaray, Riekerink'in görevine son verdi

DHA'da yer alan habere göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kayserispor maçında alınan sonucun ardından kardeşi Mehmet Özbek ile birlikte Riekerink'in göderilmesini istedi. Sportif A.Ş.'nin diğer üyesi Levent Nazifoğlu ise Riekerink'in görevine son verilmesine karşı çıktı. Buna rağmen Dursun Özbek, Hollandalı teknik adamın görevine son vererek, kalan haftalarda takımı tanıyan yerli bir çalıştırıcıyla anlaşmak için girişimleri başlattı.

Galatasaray Sportif A.Ş.'de alınan bu karar, yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında da onaylanıp kesin sonuca bağlanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray Kayserispor'a 2-1 yenilmişti. Galatasaray taraftarları dün akşamki yenilginin ardından yönetimi protesto ederek istifaya davet etmişti.