Galatasaray Tudor ile anlaştı

Bugünkü yönetim kurulu toplantısından Riekerink ile yolları ayırma kararının resmen açıklanması bekleniyor.

DHA'nın haberine göre ise Galatasaray, Karabükspor'dan Igor Tudor ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Eşinin doğumu nedeniyle ülkesinde bulunan Tudor'un bugün İstanbul'a gelmesi beklenirken, son kararı yönetim kurulu toplantısındaki görüşmelerin ardından kulüp başkanı Dursun Özbek verecek.

Futbolculuk kariyerinde savunmada görev yapan Tudor özellikle 1999-2007 yılları arasındaki Juventus macerasıyla biliniyor. Teknik direktörlüğe de ülkesinin Hajduk Split takımında başlayan Tudor, yurt dışında ilk olarak PAOK’u çalıştırdı. Bu sezonun başında da Karabük’e geldi. Karabük’e oynattığı futbolla hemen dikkatleri çekti ve beğeni topladı. Karabükspor bu hafta itibarıyla ligde 10. sırada. 20 haftada 8 galibiyet aldı, sadece 1’i deplasmanda.

Karabükspor tepkili: Adı ihanet bunun

Karabükspor yönetimi ise sezon ortasında teknik direktörüyle görüşen Galatasaray yönetimine tepkili. Fakat Hırvat teknik adamın sözleşmesinde 150 bin euro getirmesi halinde serbest kalma maddesi var. Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut "Bize ne Galatasaray'dan ne de hocamızdan herhangi bir şey gelmedi. Haberleri tamamen basından alıyoruz. Galatasaray camiasını tenzi ediyorum ama Galatasaray yönetimi böyle bir hareket içerisinde bulunursa bu etik olmaz. Tudor da böyle bir hareket içerisinde bulunursa onun için de etik olmaz. Resmen ihanet bunun adı. Antalya maçı öncesinde bombalandık. Igor bundan sonra beni ararsa da açmam telefonu. B planımız yoktu, çünkü beklediğimiz bir durum değildi. Kesinlikle tasvip etmiyorum, Galatasaray Yönetimi yaptığı bu davranış ile uzun yıllar töhmet altında kalacaktır. Tüm Anadolu takımlarına karşı yapılan ahlaksız bir durum var ortada. Bizi arayan olmadı, ilgili yerlere başvuracağım, TFF'ye başvuracağım. Bu şekildeki görüşmeler Anadolu takımına yapılan bir haksızlık olur. Bizim başarımızı gölgelemeye çalışılan hareketler olarak değerlendiririz. Bu Anadolu takımı olarak bize yapılan bir haksızlıktır. Hoca da Galatasaray Yönetimi de ahlaki çöküntü içinde" dedi.

Galatasaray, bu hafta şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Kayserispor'a 2-1 yenilmişti. Bu sene Avrupa'da mücadele etmeyen, Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray, ligde de 39 puanla üçüncü sırada.

Kaynak: Al Jazeera ve DHA