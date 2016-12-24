Galatasaray ve Beşiktaş Mavraj'ın peşinde

Transfer döneminde defansa takviye yapmak isteyen Galatasaray ve Beşiktaş, Köln'ün stoperi için karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın, Bundesliga takımlarından FC Köln'de forma giyen Arnavut asıllı Alman stoper Mergim Mavraj'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.



Arnavut basını, Mergim Mavraj'ın Türkiye'ye gelebileceğini yazarken, Köln, sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Mavraj'ı devre arasında elden çıkartmaya sıcak baktığı belirtildi.

1.89 boyunda olan 30 yaşındaki Arnavut asıllı Alman stoper Mavraj, sol ayağını kullanıyor.