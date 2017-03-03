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Galatasaray'a Sneijder şoku

Galatasaray'a Sneijder şoku

Galatasaray'da dün yapılan antrenmanda sakatlanan Wesley Sneijder'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dünkü antrenmanlarla sürdüren Sneijder, ağrıları nedeniyle çalışmayı yarıda bırakmıştı.

Bugün sabah saatlerinde MR'ı çekilen yıldız futbolcunun adalesinde zorlanma tespit edildiği ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Buna göre; Hollandalı yıldız Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında görev alamayacak. 

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