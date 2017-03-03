Galatasaray'a Sneijder şoku

Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dünkü antrenmanlarla sürdüren Sneijder, ağrıları nedeniyle çalışmayı yarıda bırakmıştı.

Bugün sabah saatlerinde MR'ı çekilen yıldız futbolcunun adalesinde zorlanma tespit edildiği ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Buna göre; Hollandalı yıldız Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında görev alamayacak.