Galatasaray'a Sneijder şoku
Galatasaray'da dün yapılan antrenmanda sakatlanan Wesley Sneijder'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dünkü antrenmanlarla sürdüren Sneijder, ağrıları nedeniyle çalışmayı yarıda bırakmıştı.
Bugün sabah saatlerinde MR'ı çekilen yıldız futbolcunun adalesinde zorlanma tespit edildiği ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Buna göre; Hollandalı yıldız Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında görev alamayacak.
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