Galatasaray'a yine UEFA tehdidi!

Galatasaray'ın bir türlü düzelemeyen mali yapısı yine UEFA'nın tehdidi altında. İçinde bulunduğumuz 2016-17 sezonunu UEFA Kriterleri'ne uyum gösterememesi nedeniyle, tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'ndan men cezası ile karşı karşıya kalan Sarı Kırmızılı kulübün, yine Avrupa Kupaları'ndan men edilme riski içine girdiği ileri sürüldü.

Sarı Kırmızılı kulübün 25 Mart'ta yapılacak olağan yıllık Mali Kongresi için üyelere gönderilen mali tablo kitabında, Galatasaray'ın mali yapısının yine UEFA'nın radarına takılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 2017 yılı mali raporu verilerine göre; kulübe bağlı Sportif A.Ş'nin 2015 yılı konsolide zararı 57 milyon 460 bin TL. Sportif A.Ş.'nin 2016 yılı zararı ise anormal bir artış göstererek, 203 milyon 985 bin TL'ye yükseliyor.

Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl UEFA, Galatasaray'a öne sürdüğü yaptırımda 1+1 yıllık cezayı öngörmüş ve gidişata göre, artı bir yıllık cezayı uygulamaya alabileceğini de öne sürmüştü.

Galatasaray Yönetimi 2 sezondur transfer harcamalarında ciddi tasarruf yapıp, 44 kişilik futbolcu kadrosunu 27'ye düşürdü. Ancak kadrodaki yüksek döviz kurlu futbolcu sözleşmeleri güçlükle 65 milyon Euro civarına çekilebildi. Buna karşılık Sarı Kırmızılı kulübün sponsorluk ve tribün gelirleri büyük oranda azaldı. Son 4 sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılan Galatasaray, bu önemli gelirden de mahrum olunca, gelir gider tablosundaki açık daha da büyüdü. Son 1 yılda döviz kurunun büyük artış göstermesi Sportif A.Ş'nin zararını artırsa da, zararın sadece ülke ekonomisinin durumu ve kur artışı ile izah edilemeyeceği de ortada. Çünkü Galatasaray 2015 yılında forma satışından ilk kez 7 milyon kar etmesine karşılık, 2016 yılında ise taraftarın ilgi göstermemesi sonucunda 10 milyon TL zarar ettiği yine mali bilançoda dikkate çeken bir unsur olarak görülüyor.