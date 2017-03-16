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  3. Galatasaray'da hedef Trabzonspor
Galatasaray'da hedef Trabzonspor

Galatasaray'da hedef Trabzonspor

Galatasaray'ın mutlak hedef 3 puan

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 18 Mart Cumartesi günü Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları geçen Ahmet Çalık ve Semih Kaya'nın takımla çalıştığı bildirildi. Futbolcuların idmanda pas, top kapma ve taktik çalışmalar yaptığı belirtildi.

Sakat futbolculardan Nigel de Jong'un kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı, Eren Derdiyok, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta'nın, tedavilerinin ardından antrenmanı koşuyla tamamladığı kaydedildi. 

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