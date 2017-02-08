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  3. Galatasaray'da Selçuk İnan sevinci
Galatasaray'da Selçuk İnan sevinci

Galatasaray'da Selçuk İnan sevinci

Milli futbolcunun tedavisinin olumlu gittiği belirtildi

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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Selçuk İnan iyileşiyor. Milli futbolcunun tedavisinin olumlu gittiği belirtildi.

Hafta sonuna doğru uygulanacak testlerde olumlu sonuç alınırsa, tecrübeli futbolcunun pazar günü Türk Telekom Arena'da oynanacak Kayserispor maçında görev alma ihtimali artacak. Sarı Kırmızılılar’da aynı maçta sakatlanan Wesley Sneijder ve Lionel Carole’un tedavileri de sürüyor. Carole’ün pazar günkü Kayserispor maçında oynama ihtimali oldukça düşük. Sneijder ise bir sonraki hafta Çaykur Rizespor maçında da yer alamayabilir. 

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