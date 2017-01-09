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Galatasaray'da son aday Vida

Galatasaray'da son aday Vida

Ahmet Çalık ve Vitor Hugo transferleri için görüşmeleri sürdüren sarı kırmızılılar, Domagoj Vida’yı da gündemine aldı

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Dinamo Kiev forması giyen Domagoj Vida’yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Hırvat stoperin transfer şartlarını görüşüyor.

Yönetim, menajerler vasıtasıyla Hırvat stoper için nabız yokladı. Dinamo Kiev'de forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli yaklaşık 6 milyon Euro.

Podolski'den gelecek para bekleniyor

Sarı-kırmızılılar, Lukas Podolski'nin Çin'e transfer olması durumunda Vida için ciddi girişimlerde bulunabilecek. Ahmet Çalık için Gençlerbirliği'ne 2 milyon Euro’luk teklif yapan yönetim, önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle kırmızı-siyahlı kulübün kapısını çalacak.

Palmeiraslı Vitor Hugo’nun ise Avrupa'nın birçok kulübünden transfer teklifi alması ve yaklaşık 7 milyon Euro’ya varan bonservisi; şu an transfer için engel oluşturuyor.

Beşiktaş'ın da listesinde

Galatasaray yönetimi, Hırvat stoper Vida için girişimlerini hızlandırıp savunmayı güçlendirmek amacında. 2012-13 sezonundan beri Dinamo Kiev forması giyen Vida, bu sezon istikrarlı performansıyla dikkat çekti.
 
Deneyimli stoper, Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 6 maçta da oynadı. Vida, Ukrayna Ligi'nde 16 maç, Ukrayna Kupası ve Ukrayna Süper Kupası'nda ise 1'er maç forma giydi. 27 yaşındaki stoper, Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alıyordu.

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